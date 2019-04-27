Кoстюм зимний Norfin Arctic Red 2 размер М

Описание товара

Костюм Norfin Arctic Red 2 размер М по низкой цене и другие товары для рыбалки, отдыха, туризма Вы можете приобрести в интернет-магазине компании"Рыбацкое счастье" в г. Екатеринбурге ( или заказать доставку по городу ). По России и в Казахстан отправляем транспортными компаниями по 100 % предоплате заказа. Условия доставки и оплаты здесь и здесь Позвоните по телефону 8 (343) 201-16-11 или оформите заказ через корзину и Вы получите бесплатную доставку* Вашего заказа по г Екатеринбургу, для иногородних - бесплатная доставка до терминала транспортной компании или отделения Почты России в г. Екатеринбурге.Доставка со склада в Екатеринбурге. *Бесплатная доставка на общую сумму заказа от 3000 рублей - по городу Екатеринбургу , для иногородних покупателей – бесплатная доставка до терминала транспортной компании или отделения Почты России в г. Екатеринбурге.Описание и характеристики:Костюм Norfin Arctic Red 2 размер М Бренд : Norfin Страна бренда : ЛатвияРазмер : МСамый продаваемый костюм из ассортимента NORFIN ― костюм"Arctiс 2" и" Arctic Red 2". Эти 2 костюма уже на протяжении многих лет являются лидерами продаж среди зимней одежды для рыбаков и любителей зимних видов спорта и отдыха.Удобный зимний костюм со всеми необходимыми элементами, предназначенными для зимней рыбалки, спорта и активного отдыха. Мембранная ткань. Специальный «клапан» увеличивает «дышащую» площадь материала в области спины. Предназначен для эксплуатации при температуре до -25, хотя, и при более низких температурах, многие ходят в нём на рыбалку, и мы постоянно слышим от благодарных покупателей самые лучшие отзывы по качеству и комфорту. КУРТКА• Проклеенные швы• Теплый карман для мобильного телефона• Двухзамковая застежка-молния YKK с клапаном на «липучке• Фиксатор, стягивающий капюшон, регулятор глубины капюшона• Крепление для «спасалок»• Удобные карманы внутри и снаружи• Фиксатор, стягивающий талию• Эластичные удлиненные манжеты с прорезью под большой палец• Светоотражающие нашивки безопасностиПОЛУКОМБИНЕЗОН• Удобные, регулируемые по длине лямки на замках• Дополнительные съемные мягкие вставки на коленях• Двухзамковая застежка-молния YKK с клапаном на «липучке»• Материал повышенной прочности в области колени седалища• Застежка-молния снизу штанов с клапаном на «липучке»• Завышенная талия• Накладные карманы с клапаном• Колени – объемный крой• Светоотражающие нашивки• Фиксатор, стягивающий талию• Внутренние снегозащитные гетрыВодонепроницаемость: 3 000 мм«Дышащая» способность материала: 3 000 г./м. ²/24 часУтеплитель: Thermo Guard (100% полиэстр)В комплекте удобная сумка с ручками на молнии для транспортировки и хранения костюма.В интернет-магазине"Рыбацкое счастье"" Вы можете приобрести Костюм Norfin Arctic Red 2 по самой низкой и привлекательной цене. Поможем выбрать и купить этот или другие похожие товары компании: актуальная низкая цена, описание, фото, отзывы. Быстрая отправка по России и странам СНГ. Интернет-магазин «Рыбацкое счастье» - более 12 лет безупречной работы.