Костюм зимний Буран М камыш тк Алова мембр р48 50 (Huntsman)

Описание товара

Костюм зимний"Буран-М" камыш тк. Алова мембр. р.48-50 (Huntsman) ) по низкой цене и другие товары для рыбалки, отдыха, туризма Вы можете приобрести в интернет-магазине компании"Рыбацкое счастье" в г. Екатеринбурге ( или заказать доставку по городу ). По России и в Казахстан отправляем транспортными компаниями по 100 % предоплате заказа. Условия доставки и оплаты здесь и здесь Позвоните по телефону 8 (343) 201-16-11 или оформите заказ через корзину и Вы получите бесплатную доставку* Вашего заказа по г Екатеринбургу, для иногородних - бесплатная доставка до терминала транспортной компании или отделения Почты России в г. Екатеринбурге.Доставка со склада в Екатеринбурге. Товар на складе в Екатеринбурге. Звоните, заказывайте!*Бесплатная доставка на общую сумму заказа от 3000 рублей - по городу Екатеринбургу, для иногородних покупателей – бесплатная доставка до терминала транспортной компании или отделения Почты России в г. Екатеринбурге.Описание и характеристики :Костюм зимний"Буран-М" камыш тк. Алова мембрана размер 48-50 (Huntsman) Производитель : Восток, РоссияБренд : Huntsman Комфортная температура, C : До -40Модель: мужскаяРазмер: 48-50Цвет: камышНазначение: костюмСезон: зимаЗимний костюм для рыбалки, охоты и активного отдыха на природе. Куртка, полукомбинезон. Ткань костюма не продувается ветром, не промокает под сильным дождем, не теряет своих свойств при низких температурах( до -40°С), не шуршит.На куртке регулируемый капюшон внутри отделан флисом, так же как и воротник-стойка. Отстегивающий воротник из искусственного меха. Надежная двухзамковая молния под ветрозащитной планкой.Два нагрудных кармана на молнии, два накладных кармана: вход сверху под клапаном, застегивается на кнопки