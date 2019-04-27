Описание товара

Рукавицы TR 097-8 из куск. нат. мех ХL по низкой цене и другие товары для рыбалки, отдыха, туризма Вы можете приобрести в интернет-магазине компании"Рыбацкое счастье" в г. Екатеринбурге ( или заказать доставку по городу ) по низким ценам. По России и в Казахстан отправляем транспортными компаниями по 100 % предоплате заказа. Условия доставки и оплаты здесь и здесь . Позвоните по телефону 8 (343) 201-16-11 или оформите заказ через корзину и Вы получите бесплатную доставку Вашего заказа по г Екатеринбургу, для иногородних - бесплатная доставка до терминала транспортной компании в г. Екатеринбурге.Доставка со склада в Екатеринбурге. Товар в наличии на складе. Звоните , заказывайте!*Бесплатная доставка на общую сумму заказа от 3000 рублей - по городу Екатеринбургу , для иногородних покупателей – бесплатная доставка до терминала транспортной компании или отделения Почты России в г. Екатеринбурге.Описание и характеристики: Рукавицы TR 097-8 из куск. нат. мех ХLБренд : Targrider Материал: натуральный мехМодель: мужскаяРазмер: ХLЦвет: черныйНазначение: рукавицы, варежкиСезон: зимаОчень тёплые, мягкие, из кусков натурального меха рукавицы Targrider сделают Ваше пребывание на морозе комфортным, а достаточно широкий крой поможет быстро сбросить рукавицу рыбаку в нужный момент.В интернет-магазине"Рыбацкое счастье" Вы можете приобрести Рукавицы TR 097-8 из куск. нат. мех ХL по самой низкой и привлекательной цене. Поможем выбрать и купить этот или другие аналогичные товары компании: актуальная низкая цена, описание, фото, отзывы. Быстрая отправка по России и странам СНГ. Интернет-магазин «Рыбацкое счастье» - более 12 лет безупречной работы.