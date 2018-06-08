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              BEGETON | ART
              Добавлено 08.06.2018
              5 625

              Cell Fusion C Восстанавливающая сыворотка для возрастной кожи (Nano Collagen Clinic) 50 мл

              Телефон
              +74993437206
              Продавец
              CREAM-SHOP.RU
              0
              Описание товара

              Cell Fusion C: Восстанавливающая сыворотка для возрастной кожи (Nano Collagen Clinic) 50 мл  Восстанавливающая сыворотка для возрастной кожи Cell Fusion C имеет нежную кремовую текстуру. Рекомендована для любого типа кожи в качестве профилактики и устранения мелких морщин. Интенсивно увлажняет, реструктурирует кожу, восстанавливает эластичность, смягчает,  устраняет тонкие морщины в области глаз. Результат после регулярного нанесения сыворотки, станет заметным уже по истечению двух недель. Идеально сочетается с сывороткой Nano Hyaluron Clinic Сыворотка глубокого увлажнения для очень сухой и раздраженной кожи, и наносится после неё в параорбитальной области, разглаживая мелкие морщинки.    Активные ингредиенты: Гидрогенизированный лецитин, гиалуроновая кислота, бетаин, серин, витамин Е, коллаген, экстракт ромашки. 

              Применение: Наносить легкими круговыми движениями на очищенную кожу лица и шеи утром и вечером. В основном предпочтительнее использование вокруг глаз сверху сыворотки Nano Hyaluron Clinic Сыворотка глубокого увлажнения для очень сухой и раздраженной кожи.

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