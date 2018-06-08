Описание товара

Cell Fusion C: Восстанавливающая сыворотка для возрастной кожи (Nano Collagen Clinic) 50 мл Восстанавливающая сыворотка для возрастной кожи Cell Fusion C имеет нежную кремовую текстуру. Рекомендована для любого типа кожи в качестве профилактики и устранения мелких морщин. Интенсивно увлажняет, реструктурирует кожу, восстанавливает эластичность, смягчает, устраняет тонкие морщины в области глаз. Результат после регулярного нанесения сыворотки, станет заметным уже по истечению двух недель. Идеально сочетается с сывороткой Nano Hyaluron Clinic Сыворотка глубокого увлажнения для очень сухой и раздраженной кожи, и наносится после неё в параорбитальной области, разглаживая мелкие морщинки. Активные ингредиенты: Гидрогенизированный лецитин, гиалуроновая кислота, бетаин, серин, витамин Е, коллаген, экстракт ромашки.

Применение: Наносить легкими круговыми движениями на очищенную кожу лица и шеи утром и вечером. В основном предпочтительнее использование вокруг глаз сверху сыворотки Nano Hyaluron Clinic Сыворотка глубокого увлажнения для очень сухой и раздраженной кожи.