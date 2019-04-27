Костюм зимний Siberia серыйчерный тк Breathable р5254 (Huntsman)

Описание товара

Костюм зимний"Siberia" серый/черный тк. Breathable р.52/54 (Huntsman) по низкой цене и другие товары для рыбалки, отдыха, туризма Вы можете приобрести в интернет-магазине компании"Рыбацкое счастье" в г. Екатеринбурге ( или заказать доставку по городу ). По России и в Казахстан отправляем транспортными компаниями по 100 % предоплате заказа. Условия доставки и оплаты здесь и здесь Позвоните по телефону 8 (343) 201-16-11 или оформите заказ через корзину и Вы получите бесплатную доставку* Вашего заказа по г Екатеринбургу, для иногородних - бесплатная доставка до терминала транспортной компании или отделения Почты России в г. Екатеринбурге.Доставка со склада в Екатеринбурге. Товар на складе в Екатеринбурге. Звоните, заказывайте!*Бесплатная доставка на общую сумму заказа от 3000 рублей - по городу Екатеринбургу , для иногородних покупателей – бесплатная доставка до терминала транспортной компании или отделения Почты России в г. Екатеринбурге.Описание и характеристики :Костюм зимний"Siberia" серый/черный тк. Breathable р.52/54(Huntsman)Бренд : Huntsman Температурный режим : -45 СМодель: Siberia Размер: 52/54Цвет: Серый/ черныйНазначение: костюмСезон: зимаКостюм"Сибирь". Новый костюм от компании"Восток". Костюм подходит для зимней рыбалки. Изготовлен из мембранной ткани с дышащими свойствами. С влагостойкими молниями и проклеенными швами. Со светоотражающими элементами, вышивкой и контрастным оранжевым кантом. С новейшим утеплителем «Сиберия», с высокими теплоизоляционными свойствами и отличными показателями устойчивости к многократному сжатию. Зимний костюм состоит из куртки и полукомбинезона.Куртка, особенности модели:- Центральная застежка на тесьму-«молнию»- подкладка полочки и спинки из флиса- нагрудные прорезные карманы с застежкой на влагостойкую тесьму –«молнию»- боковые нагрудные карманы с листочкой- два нижних накладных, объемных кармана с клапаном- внутренний карман на молнии- внутренний кармашек для мобильного телефона- внутренний накладной карман из сетки- манжеты рукавов регулируются патой с контактной лентой- внутренние трикотажные манжеты- ветрозащитная планка на кнопках- двухуровневая регулировка капюшона- регулировка по линии талии- регулировка по низу куртки- утеплитель Сиберия 450 гр/кв.мПолукомбинезон, особенности модели:- регулируемые бретели- спинка и нагрудная часть утеплены флисом- верхние карманы с застежкой на тесьму-«молнию»- накладные объемные карманы с клапаном- маленький кармашек с молнией на правом накладном кармане- регулировка ширины низа брюк- усилительные накладки в области колен и седалища со съемными вставками- двухзамковая центральная застежка-молния - утеплитель Сиберия 300 гр/кв.мТкань верха: Breathable - 100% полиэстр, Cat’s eye-100 % полиэстрВодонепроницаемость: 6 000 ммДышащая способность материала: 6 000 г/м²/24 часПодкладка: Флис-100% полиэстр, Taffeta 190Т-100% полиэстрВ интернет-магазине"Рыбацкое счастье"" Вы можете приобрести Костюм зимний"Siberia" серый/черный тк. Taslan (Huntsman) по самой низкой и привлекательной цене. Поможем выбрать и купить этот или другие похожие товары компании : актуальная низкая цена, описание, фото, отзывы. Быстрая отправка по России и странам СНГ. Интернет-магазин «Рыбацкое счастье» - более 12 лет безупречной работы.