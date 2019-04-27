Костюм Novatex Горка Осень алова зол ветка Payer 5658 рост 182188

Описание товара

Костюм"Novatex" Горка Осень алова зол. ветка Payer 56/58 рост 182/188 по низкой цене и другие товары для рыбалки, отдыха, туризма Вы можете приобрести в интернет-магазине компании"Рыбацкое счастье" в г. Екатеринбурге ( или заказать доставку по городу ). По России и в Казахстан отправляем транспортными компаниями по 100 % предоплате заказа. Условия доставки и оплаты здесь и здесь Позвоните по телефону 8 (343) 201-16-11 или оформите заказ через корзину и Вы получите бесплатную доставку* Вашего заказа по г Екатеринбургу, для иногородних - бесплатная доставка до терминала транспортной компании или отделения Почты России в г. Екатеринбурге.Доставка со склада в Екатеринбурге. Товар на складе в Екатеринбурге. Звоните, заказывайте!*Бесплатная доставка на общую сумму заказа от 3000 рублей - по городу Екатеринбургу , для иногородних покупателей – бесплатная доставка до терминала транспортной компании или отделения Почты России в г. Екатеринбурге.Описание и характеристики :Костюм"Novatex" Горка Осень алова золотая ветка Payer 56/58 рост 182/188Сезон : осень-веснаТкань верха: алова (100% ПЭ, показатели мембраны 10000/10000, плотность 160 г/кв.м)Ткань отделки: кошачий глаз (100% ПЭ, показатели мембраны 10000/10000, плотность 162 г/кв.м)Подклад: флис (100% ПЭ, плотность 130 г/кв.м)Размер : 56/58 рост 182/188 Костюм демисезонный «Горка Осень» (ТМ «Payer») - разработан в компании Novatex на основе легендарного костюма «Горка», используемого в спецподразделениях, а также огромным числом любителей всевозможного экстрима. Костюм «Горка Осень» состоит из куртки и брюк на подтяжках. Отличается специальным анатомическим кроем, характерным для данной линии одежды. Он не стесняет движений, дает свободу перемещения в условиях пересеченной местности. Верхний слой изготовлен из современной мембранной ткани «Алова», обладающей отличными ветро- и влагозащитными свойствами, подкладка из мягкого гипоаллергенного флиса обеспечивает комфорт и тепло. Места повышенного износа имеют дополнительное усиление мембранной тканью «кошачий глаз», которая не пропускает влагу снаружи, отводит ее изнутри и обладает повышенной износостойкостью.Удлиненная куртка застегивается на молнию с двумя бегунками и двойную ветрозащитную планку на кнопках. Капюшон регулируется по объему и по овалу лица. Большие нагрудные карманы с флисовым подкладом предназначены для согрева рук. Нижние карманы куртки, нарукавные и набедренные карманы застегиваются на магниты, что позволяет пользоваться ими во время охоты без риска спугнуть добычу. Низ куртки регулируется шнуром по боковым швам.Полностью эластичный пояс брюк и подтяжки система кобура обеспечивают комфорт движений. Низ брюк частично собран на резинку и дополнен снегозащитной манжетой.Рекомендован для военных, охотников, рыбаков, туристов, любителей военно-спортивных игр, представителей силовых структур.Особенности модели : ветрозащитная тканьдвойная ветрозащитная планкаанатомический кройдвухзамковая молниякапюшон регулируется по ширинеотделка тканью-мембранойусиление по плечамусиление на коленяхусиление на локтяхусиление по низу брюкутяжки в области коленейутяжки в области локтейрегулируемые подтяжки Таблица размеров NovatexВ интернет-магазине"Рыбацкое счастье"" Вы можете приобрести Костюм"Novatex" Горка Осень алова зол. ветка Payer по самой низкой и привлекательной цене. Поможем выбрать и купить этот или другие похожие товары компании : актуальная низкая цена, описание, фото, отзывы. Быстрая отправка по России и странам СНГ. Интернет-магазин «Рыбацкое счастье» - более 12 лет безупречной работы.