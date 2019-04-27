Костюм Novatex Грибник (оксфорд лес) Квест р52 54170 176

Описание товара

Костюм"Novatex" Грибник (оксфорд лес) Квест р.52-54/170-176 по низкой цене и другие товары для рыбалки, отдыха, туризма Вы можете приобрести в интернет-магазине компании"Рыбацкое счастье" в г. Екатеринбурге ( или заказать доставку по городу ). По России и в Казахстан отправляем транспортными компаниями по 100 % предоплате заказа. Условия доставки и оплаты здесь и здесь Позвоните по телефону 8 (343) 201-16-11 или оформите заказ через корзину и Вы получите бесплатную доставку* Вашего заказа по г Екатеринбургу, для иногородних - бесплатная доставка до терминала транспортной компании или отделения Почты России в г. Екатеринбурге.Доставка со склада в Екатеринбурге. Товар на складе в Екатеринбурге. Звоните, заказывайте!*Бесплатная доставка на общую сумму заказа от 3000 рублей - по городу Екатеринбургу , для иногородних покупателей – бесплатная доставка до терминала транспортной компании или отделения Почты России в г. Екатеринбурге.Описание и характеристики :Костюм"Novatex" Грибник (оксфорд лес) Квест р.52-54/170-176Бренд : Novatex Страна бренда : РоссияТип : костюм от дождяМодель : ГрибникРазмер : 52-54Рост: 170-176Сезон : весна-лето-осеньЦвет : лесТкань: оксфорд (100% ПЭ, покрытие PU, плотность 95 гр/м2, водостойкость 1000 мм вд ст)Костюм «Грибник» (ТМ КВЕСТ) из практически непромокаемой ткани оксфорд, легкий и комфортный за счет свободного кроя. Одевается поверх основного комплекта одежды.Куртка закрывается на центральный замок-молнию с внутренней ветрозащитной планкой. Низ укороченной куртки, рукавов-реглан и брюк собран на резинку. Пояс брюк – на широкой простроченной резинке с шлевками под ремень.Капюшон регулируется по овалу лица. Карманы куртки защищены от попадания лесного сора широкими листочками на липучках. В брюках также предусмотрены карманы у пояса.Костюм «Грибник» позволит насладиться вылазкой в лес или рыбалкой в дождливое ненастье.В интернет-магазине"Рыбацкое счастье"" Вы можете приобрести Костюм"Novatex" Грибник (оксфорд лес) Квест по самой низкой и привлекательной цене. Поможем выбрать и купить этот или другие похожие товары компании : актуальная низкая цена, описание, фото, отзывы. Быстрая отправка по России и странам СНГ. Интернет-магазин «Рыбацкое счастье» - более 12 лет безупречной работы.