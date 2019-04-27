Описание товара

Шляпа с накомарником и другие товары для рыбалки, отдыха, туризма Вы можете приобрести в интернет-магазине компании"Рыбацкое счастье" в г. Екатеринбурге ( или заказать доставку по городу ). По России и в Казахстан отправляем транспортными компаниями по 100 % предоплате заказа. Условия доставки и оплаты здесь и здесь Позвоните по телефону 8 (343) 201-16-11 или оформите заказ через корзину и Вы получите бесплатную доставку* Вашего заказа по г Екатеринбургу, для иногородних - бесплатная доставка до терминала транспортной компании или отделения Почты России в г. Екатеринбурге.Доставка со склада в Екатеринбурге. *Бесплатная доставка на общую сумму заказа от 3000 рублей - по городу Екатеринбургу , для иногородних покупателей – бесплатная доставка до терминала транспортной компании или отделения Почты России в г. Екатеринбурге.Описание и характеристики :Шляпа с накомарником - идеальная защита от назойливых насекомых в лесу, на даче, на рыбалке.Идеальная защита от комаров, слепней, мошек, и прочих насекомых.Накомарник представляет из себя шляпу с сеткой и имеет резинку для удобства. Шляпа изготовлена из тонкой х/б ткани. Даже в самую жаркую погоду Вашей голове в ней будет комфортно.Диаметр шляпы - 32 смРазмер ячеи сетки - 1 ммПроизводство : КитайВ интернет-магазине"Рыбацкое счастье" Вы можете приобрести шляпу с накомарником по самой низкой и привлекательной цене. Поможем выбрать и купить этот или другие похожие товары компании: актуальная низкая цена, описание, фото, отзывы. Быстрая отправка по России и странам СНГ. Интернет-магазин «Рыбацкое счастье» - более 12 лет безупречной работы.