Костюм зимний Эверест( Чайка) 35° р 5254 хаки

Описание товара

Костюм зимний"Эверест" Чайка размер 52/54 хаки по низкой цене и другие товары для рыбалки, отдыха, туризма Вы можете приобрести в интернет-магазине компании"Рыбацкое счастье" в г. Екатеринбурге ( или заказать доставку по городу ). По России и в Казахстан отправляем транспортными компаниями по 100 % предоплате заказа. Условия доставки и оплаты здесь и здесь Позвоните по телефону 8 (343) 201-16-11 или оформите заказ через корзину и Вы получите бесплатную доставку* Вашего заказа по г Екатеринбургу, для иногородних - бесплатная доставка до терминала транспортной компании или отделения Почты России в г. Екатеринбурге.Доставка со склада в Екатеринбурге. Товар на складе в Екатеринбурге. Звоните, заказывайте!*Бесплатная доставка на общую сумму заказа от 3000 рублей - по городу Екатеринбургу, для иногородних покупателей – бесплатная доставка до терминала транспортной комОписание и характеристики :Костюм зимний"Эверест" Чайка размер 52/54 хаки Костюм зимний"Эверест" Чайка размер - это костюм 3 в 1: состоит из куртки, жилета-подстежки и полукомбинезона.Производство :"Чайка", г. Кострома, Россия Модель : ЭверестСезон : зимаТемпературный режим : - 35 СРазмер : 52/54Цвет : хакиТип: костюм 3 в 1Назначение : для рыбалки , работы на морозе и активного отдыхаОписание модели:Куртка:2 внутренних и 9 внешних объемных карманов,съемный капюшон,воротник-стойка,внутренний трикотажный манжет,двух замковая молния прикрыта ветрозащитной планкой.Пристёгнутый жилет.Можно отстегнуть и носить отдельно.Полукомбинезон:5 внешних карманов,спинка утеплена Polar Fleece,эластичная боковая вставка,двух замковая молния,регулировка ширины низа брюк (молния + Velcro),дополнительный объем области колена.Температурный режим: до -35° градусов по Цельсию.Особенность модели: Теплый жилет,отстёгивающийся, можно носить отдельно от костюма.Ткань (не шуршащая) P/Taslan 210T PU / N/Taslan 230T R/S PU. Подкладка: P/Taffeta 190T. Утеплитель: Термофайбер 350г/м2.Таслан ― материал обладающие не только повышенной износоустойчивостью, но и приятный на ощупь. Таслан производят из нейлона. Чтобы сделать ткань более прочной и гигроскопичной, нейлоновые нити текстурируют, изменяют макроструктуру (нити разного, фигурного поперечного сечения, с отверстием по всей длине). В результате получают дополнительные свойства как: уменьшение веса, прочность, внешнее сходство с натуральными.Рекомендации по уходу: Стирка при t 40°С, полоскание и отжим обычные, сушка в барабане не рекомендуется