Описание товара

Cell Fusion C: Раствор для пористой и жирной кожи (Pore Refiner) 30 г

Раствор для пористой и жирной кожи (Pore Refiner) Себорегулирующий и кераторегулирующий флюид. Предназначен для втирания в зону с расширенными порами. У раствора Pore treatment обновилась формула, упаковка, комплектация. Раствор продается в банке с кнопкой, для подачи препарата и силиконовой щеточкой для удобного нанесения препарата. Также у средства изменилось название, сейчас раствор называется Pore Refiner. Раствор для жирной и пористой кожи эффективно очищает поры, сужает их, нормализует работу сальных желез, интенсивно увлажняет. Препарат устраняет угревую сыпь, черные точки, абсорбирует кожное сало в Т-зоне. Растительные ферменты (энзимы) бромелайн и папаин, а также гидролизованные губки, входящие в состав препарата, обеспечивают двойное очищающее действие ― абсорбируют кожное сало и удаляют его из пор. Растительные экстракты листьев восточной хурмы, сосны густоцветной, центеллы азиатской, плодов риса, корня вяза Давида, и семян амаранта глубоко увлажняют кожу, доставляют питательные вещества в клетки. Растительные вытяжки помогают избежать просушивания и шелушения кожи. Силиконовая щеточка усиливает эффективность препарата, разогревает и массирует кожу, усиливая проникновение компонентов раствора. Эффективно устраняет белые и черные угревые высыпания. Удаляет загрязнения с поверхности кожи. Делают кожу матовой и чистой. Результат. Поры сужены, кожа гладкая, чистая, матовая, без жирного блеска. Применение. Нажмите на кнопку сбоку, затем нанесите небольшое количество геля щеточкой локально на участки кожи с расширенными порами или с воспалениями. Помассируйте 3-5 минут, затем смойте теплой водой.

СОСТАВ ПРОДУКТА:

Arctium Lappa Root Extract (экстракт корня репейника) ― обладает антибактериальными, успокаивающими кожу свойствами, регулирует и нормализует выработку себума. Glycolic Acid (AHA) (Гликолевая кислота) ― отшелушивает, способствует уменьшению морщин, осветляет кожу, смягчение, обеспечивает глубокое очищение кожи Chaenomeies (Chaenomeies Japonica Seed Extract) (Экстракт Айвы Японской) ― обладает увлажняющим и успокаивающим действием на кожу, стимулирует процессы естественного обновления кожи, поддерживает оптимальный баланс влаги, тонизирует и предотвращает образование морщин. гиалуроновая кислота, экстакт гамамелиса, ферментативный экстракт, гриба вешенки, экстракт дуба, пантенол, салициловая кислота, масло мяты перечной.