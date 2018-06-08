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              BEGETON | ART
              Добавлено 08.06.2018
              3 990

              Dermaheal Набор «Сияние за 2 недели» (2 Weeks Miracle Rise and Shine Anti Pigmentation Set)

              Телефон
              +74993437206
              Продавец
              CREAM-SHOP.RU
              0
              Описание товара

              Dermaheal: Набор «Сияние за 2 недели» (2 Weeks Miracle Rise and Shine Anti-Pigmentation Set)​  Система интенсивной терапии за 2 недели «Магия сияния»   Великолепный комплекс препаратов для быстрого и яркого осветления, содержащий высокую концентрацию пептидов и факторов роста. Устраняет пигментацию, выравнивает цвет, придает коже сияние и ухоженный вид. Программа заметно уменьшает размер и интенсивность «темных пятен», обеспечивая одновременное увлажнение кожи. 4 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ШАГА ПО БОРЬБЕ С НЕРОВНЫМ ЦВЕТОМ КОЖИ 1-й Шаг.

              Лосьон «Магия сияния» 15 мл Корректирует тон кожи, увлажняет и балансирует уровень рН. АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: олигопептид -34 (CG-TGP2), трипептид-6 (CG-CTP), экстракт семян фасоли, глицин, экстракт семян сои, экстракт семян лакримы, центеллы азиатской экстракт, экстракт листьев камелии, экстракт корня солодки уральской, экстракт листьев гинкго билоба, бетаин, Метил-20. 2-й Шаг.

              Сыворотка «Магия сияния» 10 мл Содержит питательные вещества и активные ингредиенты для осветления пигментации. АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: олигопептид-34 (CG-TGP2), пентапептид-13, трипептид-6 (CG‑CTP), меди трипептид-1, пантенол, экстракт семян фасоли, глицин, экстракт семян сои, экстракт семян лакримы, экстракт центеллы азиатской, экстракт листьев камелии, экстракт корня солодки уральской, экстракт листьев гинкго билоба, масла плодов оливкового дерева, бетаин. 3-й Шаг.

              Крем для лица «Магия сияния» 10 мл Осветляет пигментные пятна, выравнивая тон кожи. АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: олигопептид PT-34 (CG-TGP2), пентапептид -13, трипептид-6 (CG‑CTP), меди трипептид-1, экстракт семян фасоли, глицин, экстракт семян сои, экстракт семян лакримы, экстракт центеллы азиатской, экстракт листьев камелии, экстракт корня солодки уральской, экстракт листьев гинкго билоба, масла плодов оливкового дерева, бетаин. 4-й Шаг.

              Корректор «Магия сияния» 5 мл Концентрированное средство для использования непосредственно на очаг гиперпигментации. АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: олигопептид -34 (CG-TGP2), пентапептид -13, трипептид-6 (CG‑CTP), меди трипептид-1, пантенол, экстракт семян фасоли, глицин, экстракт семян сои, экстракт семян лакрима, экстракт центеллы азиатской, экстракт листьев камелии, экстракт корня солодки уральской, эхкстракт листьев гинкго билоба, масла плодов оливкового дерева, бетаин.

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