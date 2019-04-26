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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.04.2019
              7

              Кирпич

              Телефон
              +79056247771
              Продавец
              СтройСитиГрупп
              0
              Описание товара
              Кирпич облицовочный, строительный, любой марки и размеров, цена за штуку от 7 руб

              Большой ассортимент, низкие цены!!!

              В продаже имеются все виды кирпича.

              Облицовочный кирпич:

              BRAER
              ВОРОТЫНСКИЙ
              ТОВАРКОВСКИЙ
              НОВОМОСКОВСКИЙ
              ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ и пр.

              Строительный: 
              ТУЛЬСКИЙ"ТКЗ"
              БОЛОХОВСКИЙ
              ЛОМИНЦЕВСКИЙ
              ЛИПКОВСКИЙ
              BRAER

              Керамический блок: 
              BRAER

              Газобетонные блоки: 
              PORITEP
              BONOLIT
              КАЛУЖСКИЙ

              Цены ниже заводских.

              Скидки от объема! Доставка
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