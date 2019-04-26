Описание товара

Кирпич облицовочный, строительный, любой марки и размеров, цена за штуку от 7 руб



Большой ассортимент, низкие цены!!!



В продаже имеются все виды кирпича.



Облицовочный кирпич:



BRAER

ВОРОТЫНСКИЙ

ТОВАРКОВСКИЙ

НОВОМОСКОВСКИЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ и пр.



Строительный:

ТУЛЬСКИЙ"ТКЗ"

БОЛОХОВСКИЙ

ЛОМИНЦЕВСКИЙ

ЛИПКОВСКИЙ

BRAER



Керамический блок:

BRAER



Газобетонные блоки:

PORITEP

BONOLIT

КАЛУЖСКИЙ



Цены ниже заводских.



Скидки от объема! Доставка