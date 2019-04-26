Пластиковые окна Veka, WHS

Описание товара

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Все профильные системы VEKA соответствуют самым высоким требованиям немецкого стандарта. Компании, производящие профиль в России, делают продукцию в разных классах качества. ТОЛЬКО VEKA делает все по высшему немецкому стандарту.



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Окна любых размеров и комплектаций. Заводская цена-отличное качество. Бесплатный замер и просчёт.



Также занимаемся фасадным остеклением, изготовление и монтаж алюминиевых окон, стеклянных перегородок.