Описание товара

Тротуарная плитка от завода-производителя Braer. Толщина от 40 до 80 мм.



Широкий ассортимент, богатая цветовая и фактурная линейка,разная форма.

Также имеются бордюры тротуарные и дорожные.



Цена указана за 1 кв.м. Любая форма оплаты.



Возможна доставка.



Скидки от объема.