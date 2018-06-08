Описание товара

Cell Fusion C: Антиоксидантная наноэмульсия с коэнзимом Q10 (Coenzyme Q10) 50 мл

Антиоксидантная наноэмульсия с коэнзимом Q10 восстанавливает антиоксидантный и энергетический потенциалы кожи. Подходит для нормальной и сухой кожи. Используется в сочетании с кислородной сывороткой Пептид, как в домашних так и профессиональных процедурах. Питает, увлажняет кожу. Способ применения: нанести на очищенную кожу лица до полного впитывания Антиоксидантную наноэмульсию с коэнзимом Q10 наносить легкими круговыми движениями на очищенную кожу лица и шеи утром и вечером до полного впитывания . Совет: Для поддержания эластичности кожи рекомендуется следующий протокол: смешать 15мл Антиоксидантной наноэмульсии с коэнзимом Q10 с 5 мл Кислородной сыворотки с пептидами (Oxygen Peptide Serum) или с 5 мл Кислородной регенерирующей сыворотки с эпидермальным фактором роста (Oxygen EGF Serum), провести массаж. Затем применить любую моделирующую альгинатную маску. После произведения массажа крем смывать не нужно.

СОСТАВ ПРОДУКТА:

Coenzyme Q10 (Ubiquinone) ― важен при образовании энергии в клетках кожи, играет основополагающую роль в антиоксидантной защите, замедляет процессы старения кожи. Camellia Sinensis Leaf Extract (Экстракт листьев зеленого чая) ― обладает высокими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, успокаивает, снимает раздражение, препятствует старению кожи, косвенно действует как защита кожи от УФ диапазона В, предотвращая распад клеток коллагена и кератина. Hyaluronic Acid (Гиалуроновая кислота) ― важный структурный элемент кожи, природный гелеобразователь Способствует поддержанию нормального водного баланса в клетках кожи. Обладает увлажняющим, регенерирующим, противовирусным, бактерицидным и ранозаживляющим действием. Squalane (Сквалан) ― является источником жирных кислот для кожи, препятствует потере влаги кожей, нормализует кожное дыхание, противостоит преждевременному старению, обладает высокой проникающей способностью, не оставляет после себя ощущения жирности, обеспечивает приятные тактильные ощущения, показан для сухой обезвоженной кожи, несет защитную функцию, не дает влаге испаряться с поверхности кожи. Lactic Acid (молочная кислота) ― обладает увлажняющей способностью. Оказывает воздействие на процессы регенерации и обновления кожи, на отшелушивание омертвевших клеток. Повышает эластичность кожи, увлажняет, отбеливает, задерживает скорость испарения воды с поверхности кожи.