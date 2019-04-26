Yinni Набор 2 в 1 от пигментных пятен «Зеленый чай»

Описание товара

Дневной крем для устранения пигментных пятен. 18 гр., белого цвета Питает, защищает кожу от солнечных лучей, увлажняет кожу, предотвращает появление пятен, отбеливает, разлагая меланин.Ночной крем для отбеливания и ухода за кожей. 18 гр., желтого цвета Специально предназначен для предотвращения черного пигмента, веснушек, пигментных пятен. Долгосрочное применение отбеливает, устраняет морщины, сглаживает их, предотвращает появление пятен.Состав:Активный экстракт зеленого чая, чайный полифенол, экстракт водорослей, арбутин, увлажняющий экстракт алоэ.Действие:Специальный состав крема имеет мощнейший лечебный эффект, защищающий от солнечных лучей и устраняющий черные точки, веснушки, пигментные пятна, а также их последствия. С помощью экстракта алоэ поддерживается естественный уровень влаги в эпидермисе, стимулируется обмен веществ в клетках кожи, что способствует пре­дотвращению появления гиперпигментации, выравниванию рельефа и цвета кожи,. Экстракт зеленого чая придает коже естественную белизну и свежесть, сохраняет ее эластичность. Настоящий крем относится к косметике нового поколения для устранения пигментных пятен. Способ применения:Обязательно на влажную кожу мокрыми пальцами наносить кремы!!! Каждый день утром и вечером наносить необходимое количество крема на предварительно очищенную кожу лица(на ночь – крем желтого цвета, днем использовать крем белого цвета). Легко массировать до полного впитывания. Через 7-10 дней можно перейти на одноразовое использование. Противопоказания:Запрещено использовать крем длительное время и использование крема беременным и кормящим женщинам!