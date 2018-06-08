Описание товара

Dermaheal: Сыворотка «Ревитализирующая» (Vitalizing Serum) 40 мл Сыворотка с мощным омолаживающим действием, содержит повышенную концентрацию биомиметических пептидов, гидролизованный коллаген, растительные экстракты. Интенсивная регенерация способствует выработке коллагена, эластина, нативной гиалуроновой кислоты. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: нанесите небольшое количество сыворотки на лицо и шею до впитывания. Затем нанесите Dermaheal Vitalizing Cream. Используйте каждое утро и вечер. АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: олигопептид-24, олигопептид-20, пальмитоил пентапептид-3, ацетил гексапептид-8, ацетил декапептид-3, меди трипептид-1, экстракт меда, экстракт корней лакричника, экстракт листьев гамамелиса.