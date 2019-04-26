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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.04.2019
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              Запасные части для КАМАЗ

              Телефон
              +79189028885
              Продавец
              ГТЦ
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              Описание товара
              ООО «ГТЦ» располагает крупным складом запасных частей КАМАЗ, магазином продаж запчастей КАМАЗ, а также службой доставки запчастей КАМАЗ конечному клиенту.

              Ниже преведены основные направления деятельности отдела продаж запчастей КАМАЗ :

              Продажа запасных частей КАМАЗ из наличия на складе.
              Продажа запасных частей КАМАЗ под заказ.
              Продажа запасных частей импортных производителей.
              Консультирование, подбор запасных частей по требованию клиента.
              Оптовая продажа запасных частей КАМАЗ.
              Доставка запасных частей клиенту.
              Обратите внимание!

              Наш склад работает c 9:00 до 19:30 ежедневно без выходных.

              Звоните — наши специалисты помогут Вам подобрать необходимые запасные части, или сделайте заявку через интернет, и мы в короткие сроки подготовим для Вас коммерческое предложение.

              За годы работы нашими клиентами стали сотни организаций и индивидуальных предпринимателей. Одни — владельцы больших автопарков, другие — собственники всего одного автомобиля. Но независимо от количества техники, каждого из Вас мы стараемся обеспечить необходимыми запасными частями в самые короткие сроки по приемлемым ценам.
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