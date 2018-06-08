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              BEGETON | ART
              Добавлено 08.06.2018
              3 950

              Dermaheal Крем «Ревитализирующий» (Vitalizing Cream) 40 мл

              Телефон
              +74993437206
              Продавец
              CREAM-SHOP.RU
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              Описание товара

              Dermaheal: Крем «Ревитализирующий» (Vitalizing Cream) 40 мл Крем снижает количество мимических и других морщин, стимулируя образование новых клеток кожи. Сохраняет молодость, повышает эластичность кожи, восстанавливает коллаген, эластин, фибронектин и гиалуроновую кислоту.      ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: нанесите небольшое количество крема на лицо и шею. Аккуратно кончиками пальцев втирайте в кожу до впитывания. Затем нанесите Dermaheal Vitalizing Eye Tension Gel. Используйте каждые вечер и утро. АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: олигопептид-24, олигопептид-20, пальмитоил пента‑пептид-3, ацетил гексапептид-8, ацетил декапептид-3, медь трипептид-1, дикалия глицинризат, аденозин, бетаин, экстракт корней лакрицы, экстракт листьев камелии, масло семян манго.

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