Описание товара

Dermaheal: Крем «Ревитализирующий» (Vitalizing Cream) 40 мл Крем снижает количество мимических и других морщин, стимулируя образование новых клеток кожи. Сохраняет молодость, повышает эластичность кожи, восстанавливает коллаген, эластин, фибронектин и гиалуроновую кислоту. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: нанесите небольшое количество крема на лицо и шею. Аккуратно кончиками пальцев втирайте в кожу до впитывания. Затем нанесите Dermaheal Vitalizing Eye Tension Gel. Используйте каждые вечер и утро. АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: олигопептид-24, олигопептид-20, пальмитоил пента‑пептид-3, ацетил гексапептид-8, ацетил декапептид-3, медь трипептид-1, дикалия глицинризат, аденозин, бетаин, экстракт корней лакрицы, экстракт листьев камелии, масло семян манго.