Описание товара

Одно-и двухслойные бумажные стаканы объемом от 200 до 400 мл без печати и с логотипом заказчика, а также сопутствующие товары: крышки с питейником, соломка, манжеты и держатели.





Бумажные стаканы однослойные без печати белые

Универсальные одноразовые бумажные стаканчики для горячих и холодных напитков объемом 250 и 400 мл. Экологичны, герметичны, гигиеничны, хорошо держат форму.

Бумажные стаканы без печати крафт

Универсальные одноразовые бумажные стаканчики для горячих и холодных напитков объемом 250 и 400 мл. Экологичны, герметичны, гигиеничны, хорошо держат форму.

Бумажные стаканы однослойные с серийной печатью TEK PACK

Универсальный одноразовый стакан из картона с серийной печатью TEK PACK для горячих и холодных напитков.