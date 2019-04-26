Одно-и двухслойные бумажные стаканы объемом от 200 до 400 мл без печати и с логотипом заказчика, а также сопутствующие товары: крышки с питейником, соломка, манжеты и держатели.
Бумажные стаканы однослойные без печати белые Универсальные одноразовые бумажные стаканчики для горячих и холодных напитков объемом 250 и 400 мл. Экологичны, герметичны, гигиеничны, хорошо держат форму. Бумажные стаканы без печати крафт Универсальные одноразовые бумажные стаканчики для горячих и холодных напитков объемом 250 и 400 мл. Экологичны, герметичны, гигиеничны, хорошо держат форму. Бумажные стаканы однослойные с серийной печатью TEK PACK Универсальный одноразовый стакан из картона с серийной печатью TEK PACK для горячих и холодных напитков.