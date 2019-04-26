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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.04.2019
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              Стаканы

              Телефон
              +78002346994
              Продавец
              Тек-Пак
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              Описание товара
              Одно-и двухслойные бумажные стаканы объемом от 200 до 400 мл без печати и с логотипом заказчика, а также сопутствующие товары: крышки с питейником, соломка, манжеты и держатели.


              Бумажные стаканы однослойные без печати белые
              Универсальные одноразовые бумажные стаканчики для горячих и холодных напитков объемом 250 и 400 мл. Экологичны, герметичны, гигиеничны, хорошо держат форму.
              Бумажные стаканы без печати крафт
              Универсальные одноразовые бумажные стаканчики для горячих и холодных напитков объемом 250 и 400 мл. Экологичны, герметичны, гигиеничны, хорошо держат форму.
              Бумажные стаканы однослойные с серийной печатью TEK PACK
              Универсальный одноразовый стакан из картона с серийной печатью TEK PACK для горячих и холодных напитков.
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