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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.04.2019
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              Упаковочная бумага

              Телефон
              +78002346994
              Продавец
              Тек-Пак
              0
              Описание товара
              В настоящее время бумага – один из самых популярных материалов для упаковки. Производство упаковочной бумаги постоянно совершенствуется. Внесение в целлюлозную пульпу всевозможных добавок дает возможность получать бумагу различных видов. Потребитель среди широкого диапазона материалов с разными свойствами и особенностями может выбрать те, которые наиболее подходят для тех или иных продуктов. При выборе упаковки нужно определиться, для каких целей она нужна, и подобрать подходящие характеристики. Подробнее


              Упаковочная бумага
              Упаковочная бумага широко применяется для упаковки одежды, белья, цветов, для кожгалантереи, сувенирной продукции или обувного производства. Упаковочный материал может быть изготовлен из крафт-листов или глянцевой бумаги, по желанию заказчика. Купить упаковочную бумагу с логотипом компании можно не только в Москве, мы организуем доставку по всей России. Поставляется упаковочная бумага в рулонах или листах мелким и крупным оптом.
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