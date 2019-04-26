Описание товара

В настоящее время бумага – один из самых популярных материалов для упаковки. Производство упаковочной бумаги постоянно совершенствуется. Внесение в целлюлозную пульпу всевозможных добавок дает возможность получать бумагу различных видов. Потребитель среди широкого диапазона материалов с разными свойствами и особенностями может выбрать те, которые наиболее подходят для тех или иных продуктов. При выборе упаковки нужно определиться, для каких целей она нужна, и подобрать подходящие характеристики. Подробнее





Упаковочная бумага

Упаковочная бумага широко применяется для упаковки одежды, белья, цветов, для кожгалантереи, сувенирной продукции или обувного производства. Упаковочный материал может быть изготовлен из крафт-листов или глянцевой бумаги, по желанию заказчика. Купить упаковочную бумагу с логотипом компании можно не только в Москве, мы организуем доставку по всей России. Поставляется упаковочная бумага в рулонах или листах мелким и крупным оптом.