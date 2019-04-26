Описание товара

Собственное производство одноразовых бумажных скатертей в рулонах или листах, нарезанных по размерам заказчика, и плейсметов для ресторанов и кафе. Данная продукция производится только под заказ, поэтому можно заказать бумажные скатерти и плейсметы с логотипом или любым дизайном. Чтобы узнать стоимость, закажите расчет у наших менеджеров по телефону, электронной почте или заполните предварительную заявку. Подробнее





Скатерти и плейсметы

Бумажные скатерти и подложки (плейсметы) - незаменимые изделия для ресторанов, кафе и других предприятий общественного питания. Они широко используются в кейтеринговых компаниях, без бумажных скатертей невозможно представить ни одну вечеринку или пикник. У нас можно купить бумажные скатерти в рулонах или в листах. Для оптовых партий возможно нанесение логотипа или любого индивидуального дизайна заказчика.