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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.04.2019
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              Скатерти и подложки

              Телефон
              +78002346994
              Продавец
              Тек-Пак
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              Описание товара
              Собственное производство одноразовых бумажных скатертей в рулонах или листах, нарезанных по размерам заказчика, и плейсметов для ресторанов и кафе. Данная продукция производится только под заказ, поэтому можно заказать бумажные скатерти и плейсметы с логотипом или любым дизайном. Чтобы узнать стоимость, закажите расчет у наших менеджеров по телефону, электронной почте или заполните предварительную заявку. Подробнее


              Скатерти и плейсметы
              Бумажные скатерти и подложки (плейсметы) - незаменимые изделия для ресторанов, кафе и других предприятий общественного питания. Они широко используются в кейтеринговых компаниях, без бумажных скатертей невозможно представить ни одну вечеринку или пикник. У нас можно купить бумажные скатерти в рулонах или в листах. Для оптовых партий возможно нанесение логотипа или любого индивидуального дизайна заказчика.
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