Описание товара

Бумажные салфетки – лучший способ поддержать чистоту рук в общественном месте, они востребованы в кафе и ресторанах, магазинах и гостиницах. Наша компания предлагает производство бумажных салфеток оптом в двух форматах 24х24 в сложении 1/4 и 33х33 в сложении 1/8 и 1/4 требуемой плотности (однослойные, двухслойные или трехслойные). Мы производим бумажные салфетки с логотипом в несколько цветов или с полноцветной печатью. Купить у нас салфетки оптом можно с доставкой по всей России. Подробнее





Салфетки бумажные с тиснением Ромб

Бумажные салфетки с тиснением Ромб, могут быть однослойные, двухслойные или трехслойные. Однослойные салфетки фасуются по 60 упаковок в коробе, 150 штук в упаковке. Цена на салфетки с логотипом рассчитывается менеджерами и зависит от тиража, площади запечатки, количества цветов в логотипе.

Салфетки бумажные с тиснением Кайма

Бумажные салфетки с тиснением Кайма, могут быть однослойные, двухслойные или трехслойные. Двухслойные салфетки 24х24 фасуются по 90 упаковок в коробе, 50 штук в упаковке, двухслойные салфетки 33х33 фасуются по 24 упаковки в коробе, 100 штук в упаковке.

Бумажные салфетки с серийной печатью

Бумажные салфетки с печатью ТЕК ПАК для тех, кто уже не хочет покупать белые салфетки, но еще не готов заказать минимальную партию салфеток с печатью своего логотипа. В линейке с серийной печатью также производится другая продукция для фаст-фуда: пакеты, оберточная бумага, бумажные стаканчики, коробки для гамбургеров, наггетсов, картофеля фри, роллов и т.п. Это позволяет купить всю необходимую продукцию для сети общественного питания в едином универсальном дизайне.