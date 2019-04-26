Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 26.04.2019
              0

              Бумажные пакеты с прямоугольным дном

              Телефон
              +78002346994
              Продавец
              Тек-Пак
              0
              Описание товара
              Бумажные пакеты с прямоугольным дном – лучший упаковочный материал для печатной, галантерейной и подарочной продукции.

              Однослойные пакеты с прямоугольным дном
              Пакеты с прямоугольным дном на вынос, функциональная, прочная и экономичная упаковка, широко используется в фаст-фуде, кофейнях, бистро, столовых, суши-барах, хозяйственных товарах, аптеках. Может выступать как первичной так и вторичной упаковкой.
              Двухслойные пакеты с прямоугольным дном
              В более прочных двухслойных бумажных пакетах в качестве второго слоя может быть использована как обычная крафт-бумага, так и жиростойкая или полиэтиленовая пленка. Такие пакеты обычно используются для точек быстрого питания под куры гриль и выпечку, а также там, где необходима повышенная прочность пакета.
              Однослойные пакеты с окном различной формы
              Пакеты с прямоугольным дном и демонстрационным вырубным окном различной формы(круг, овал, прямоугольник) - практичная упаковка для фасовки: крупп, семян, зерна, орехов, чая, кофе, сухофруктов, кондитерской продукции, лекарственных травДвухслойные пакеты с окном различной формы
              Двухслойные пакеты с окном различной формы помогают лучше сохранить естественные вкусовые качества продукта. Особенно это касается чайных листьев, травяных сборов и кофейных зерен. Не всегда оба слоя состоят из крафт-бумаги. Иногда внутренний слой представляет собой пищевая пленка ВОРР или фольга. Такие пакеты также популярны для выпечки.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store