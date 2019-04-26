Описание товара

Бумажные пакеты с прямоугольным дном – лучший упаковочный материал для печатной, галантерейной и подарочной продукции.



Однослойные пакеты с прямоугольным дном

Пакеты с прямоугольным дном на вынос, функциональная, прочная и экономичная упаковка, широко используется в фаст-фуде, кофейнях, бистро, столовых, суши-барах, хозяйственных товарах, аптеках. Может выступать как первичной так и вторичной упаковкой.

Двухслойные пакеты с прямоугольным дном

В более прочных двухслойных бумажных пакетах в качестве второго слоя может быть использована как обычная крафт-бумага, так и жиростойкая или полиэтиленовая пленка. Такие пакеты обычно используются для точек быстрого питания под куры гриль и выпечку, а также там, где необходима повышенная прочность пакета.

Однослойные пакеты с окном различной формы

Пакеты с прямоугольным дном и демонстрационным вырубным окном различной формы(круг, овал, прямоугольник) - практичная упаковка для фасовки: крупп, семян, зерна, орехов, чая, кофе, сухофруктов, кондитерской продукции, лекарственных травДвухслойные пакеты с окном различной формы

Двухслойные пакеты с окном различной формы помогают лучше сохранить естественные вкусовые качества продукта. Особенно это касается чайных листьев, травяных сборов и кофейных зерен. Не всегда оба слоя состоят из крафт-бумаги. Иногда внутренний слой представляет собой пищевая пленка ВОРР или фольга. Такие пакеты также популярны для выпечки.