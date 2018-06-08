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              BEGETON | ART
              Добавлено 08.06.2018
              2 590

              Сыворотка для лица депигментирующая «Super Brightening» Dermaheal Super Brightening Serum

              Телефон
              +74993437206
              Продавец
              CREAM-SHOP.RU
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              Описание товара

              Сыворотка для лица депигментирующая «Super Brightening» 15 мл Придает коже сияние и эффективно сокращает интенсивность пигментных пятен, подходит для профилактики пигментации. Кожа становится более гладкой, интенсивней отражает свет, приобретая эффект «подсвечивания». Синтез меланина блокируется на раннем этапе меланогенеза. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: нанесите небольшое количество сыворотки на лицо. Массируя, распределите легкими круговыми движениями до впитывания. Используйте каждое утро и вечер. АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: олигопептид PT-34 (CG-TGP2), олигопептид-51 (CG-Purilux), олигопептид-72 (CG-Boostrin), арбутин, 4-бутилрезорцинол, экстракт коры морус альба, ниацинамид, экстракт корня

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