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              BEGETON | ART
              Добавлено 08.06.2018
              4 290

              Dermaheal Сыворотка от морщин «Интенсив космецевтика» (Cosmeceutical Anti wrinkle Serum) 40 мл

              Телефон
              +74993437206
              Продавец
              CREAM-SHOP.RU
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              Описание товара

              Сыворотка от морщин «Интенсив космецевтика» 40 г Омолаживающая сыворотка. Усиливает действие крема для лица. Разглаживает морщины, уплотняет и тонизирует кожу. Устраняет пигментацию, акне ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: наносить небольшое количество сыворотки на лицо и шею по массажным линиям. Затем нанесите Dermaheal Cosmeceutical Antiwrinkle Cream – крем от морщин. Используйте каждые утро и вечер. АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: олигопептид-1, олигопептид-2, полипептид-1, полипептид-2, полипептид-11, ацетил гексапептид-8, пальмитоилпентапептид-3, медь трипептид-1, арбутин, токоферил ацетат, салициловая кислота, карнозин.

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