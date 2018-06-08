Dermaheal Сыворотка от морщин «Интенсив космецевтика» (Cosmeceutical Anti wrinkle Serum) 40 мл

Описание товара

Сыворотка от морщин «Интенсив космецевтика» 40 г Омолаживающая сыворотка. Усиливает действие крема для лица. Разглаживает морщины, уплотняет и тонизирует кожу. Устраняет пигментацию, акне ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: наносить небольшое количество сыворотки на лицо и шею по массажным линиям. Затем нанесите Dermaheal Cosmeceutical Antiwrinkle Cream – крем от морщин. Используйте каждые утро и вечер. АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: олигопептид-1, олигопептид-2, полипептид-1, полипептид-2, полипептид-11, ацетил гексапептид-8, пальмитоилпентапептид-3, медь трипептид-1, арбутин, токоферил ацетат, салициловая кислота, карнозин.