Новейшие Ласты для плаванияTechnisub HOT SHOT Мягкая, REGULAR

Описание товара

Ласты для подводного плавания Technisub Hot ShotРаспродажа новые легкие и компактные сверхсовременные ласты Technisub Hot Shot с укороченной лопастью, прекрасно подходящие для путешественниковЛасты для подводного плавания и дайвинга, как на босую ногу, так и под ботинок.Сочетание в лопасти материалов различной упругостиобеспечивает мощную тягу и эффективность даже при плавании в течении.Двухступенчатый переключатель позволяет изменять жесткость лопасти.Два силиконовых тяжа – для аккумуляции энергии гребкаМягкая калоша позволяет использовать эти ласты, как с ботинком, так и на босу ногу.Ласты Technisub Hot Shot идеально подходят для путешествий. Мягкая калоша может использоваться с носком или ботом на низкой подошве (например, с тапочками для кораллов), а также с голой ногой.Параметры:Регулировка степени жесткости с помощью тяжей Слинг ШотДлина ласты в размере XL 50 см.Предназначены для занятий сноркелингом и дайвингом.Доступны разные размеры S (37-40), R (40-43), L-XL (43-46)Ласты выпускаются в трех размерах: Small, Medium и LargeОптовые цены от 2-х пар или любого товара на 4000руб.