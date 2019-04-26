Ласты для дайвинга Италия аквалунг Slingshot COMPACT размер S

Описание товара

Ласты для подводного плавания AquaLung SlingshotНовые революционные ласты от Aqua Lung!3 важные детали:Силовые тягиТрехступенчатый переключатель скоростиУпругое сочленение в середине стопыCиловые тяги:Не теряйте энергию, используйте ее!Ваша мышечная энергия нагружает силовые тяги из чистого силикона, которые незамедлительно высвобождают всю аккумулированную энергию с эффективностью 100%Уменьшите нагрузку на свои ноги – позвольте силовым тягам помочь вам!Робастные и сохраняющие эластичностьПосле тестирования 2,000,000 циклов они выстреливают с той же силойЕсли даже когда-либо и понадобится, то их легко можно заменить.Трехступенчатый переключатель скорости:Теперь переключаться можно в полете! Просто дотянитесь до стопы и установите силовые тяги на одну их трех ступеней.Пожилые люди и дети оценят преимущества положения №1, в то время как любители длинных дистанций будут довольны положением №3.Вы можете установить свое соотношение Скорость / Усилие во время погруженияВозможно, вы начнете погружение с положения №3 и переключите скорость вниз ближе к окончанию погружения. Вы контролируете ситуацию!Входят в тройку лучших ласт в мировом рейтинге!Упругое сочленение в середине стопы:Лопасть присоединена к галоше упругими боковыми сочленениями в двух точках в середине стопыЭто позволяет пальцам ног и стопе находиться в более естественном, комфортном положенииЭто также позволяет лопасти достичь гораздо более широкого диапазона своего движенияРезультат – импульс большей силы, больше комфорта, энергии и эффективности.В традиционных ластах лопасть присоединена к галоше вдоль всей фронтальной части и по бокам галоши.Это приводит к перенапряжению пальцев ног и лодыжки.Лопасть очень ограничена в своем движении.Результат – усталость, судороги, потеря мощности и эффективности.Ласты Slingshot устраняют все это!Сделано в Италии на фабрике TECHNISUB.3 ЦветаСиний / СеребристыйКрасный / СеребристыйЧерный / Серебристый3 размераМаленький (Small)Средний (Regular)Большой (Large / X-large)Ласты SLINGSHOT COMPACT,REG RED 212.030.212040 .SLINGSHOT SMALL. REG LADY 212.340 212.350Цены в зависимости от размера:Маленький (Small)Средний (Regular)Большой (Large / X-large)Оптовая цена от 2 парили 4000руб. любой товар в ассортименте