Маска для подводного плавания Aqualung Ventura+ черный и прозрачный силликон

Описание товара

Маска для дайвинга Aqualung Ventura Plus Маска Aqualung Technisub Ventura Plus – новая усовершенствованная версия легендарной маски Ventura. Однолинзовая маска — новым дизайн, увеличенная обзорность, пряжки карданного типа и широкий анатомический ремень — оголовник. Карданное сочленение на пряжках позволяет им вращаться во все стороны. Это обеспечивает максимально удобную посадку на голове любой формы и размера. Кнопки для ослабления ремешка расположены удобно с разных сторон пряжки — позволяя легко регулировать натяжение ремешка даже если вы в перчатках. Маска Ventura Plus с широким анатомическим ремешком удобно обхватывающим голову. Выпускается с черням и прозрачным силиконом. Цвета: Прозрачный силикон: черный с красный, синий, серебрянный Черный силикон: черный, черный с оранжевым