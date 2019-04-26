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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.04.2019
              2 074

              Маска для подводного плавания Aqualung Ventura+ черный и прозрачный силликон

              Телефон
              +79788720650
              Продавец
              СПОРТСЛ
              0
              Описание товара
              Маска для дайвинга Aqualung Ventura Plus Маска Aqualung Technisub Ventura Plus – новая усовершенствованная версия легендарной маски Ventura. Однолинзовая маска — новым дизайн, увеличенная обзорность, пряжки карданного типа и широкий анатомический ремень — оголовник. Карданное сочленение на пряжках позволяет им вращаться во все стороны. Это обеспечивает максимально удобную посадку на голове любой формы и размера. Кнопки для ослабления ремешка расположены удобно с разных сторон пряжки — позволяя легко регулировать натяжение ремешка даже если вы в перчатках. Маска Ventura Plus с широким анатомическим ремешком удобно обхватывающим голову. Выпускается с черням и прозрачным силиконом. Цвета: Прозрачный силикон: черный с красный, синий, серебрянный Черный силикон: черный, черный с оранжевым
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