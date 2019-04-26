Борцовки SABO Обувь для занятия борьбой (33 46)

Описание товара

- Современная обувь для популярных видов борьбы традиционного синего, красного, чёрного цветов. Размеры с 33 по 46.- Полностью пересмотренная мягкая конструкция обеспечвает максимальную свободу движений- Подошва из нового состава немаркой резины позволяет поднять износостойкость. Она имеет особый рисунок следа и обеспечивает отличное сцепление с поверхностью ковра- Подошва пришита к верху усиленными нитками для обеспечения максимальной прочности и надежности- Карман для шнурков, соответствующий требованиям соревнований, для удобства и безопасности- Современный привлекательный дизайнБорцовки САБО Слей 1 – полностью сконструированная заново модель классических ботинок для греко-римской и вольной борьбы. Подойдет как для тренировок, так и для соревнований разного уровня. Мягкая конструкция дает высокую степень свободы движения. Борцовки спроектированы на новой колодке, созданной на основе анализа измерений стоп спортсменов. Обувь имеет новую немаркую подошву из высококачественной резины и обеспечивает отличное сцепление с ковром. Защита шнурков обеспечивается специальным карманом, что соответствует требованиям соревнований.КолодкаАнатомическая колодкаМатериал верхаКомбинация современных синтетических материаловПодошваНовая немаркая прошитая SLAYКонструкцияВысокий, легкий и гибкий ботинок с карманом для защиты шнурковРекомендации по эксплуатацииРекомендуемые условия эксплуатации – температура воздуха от +10 до +25