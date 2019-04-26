Коралловые тапочки для пляжа Aqua Sphere CANCUN (44)

Описание товара

Отличная модель пляжных коралловых тапочек производства Aqua Sphere Италия. Очень хорошо подходит для поездок на море, где имелся галечный пляж. Не деформируются, сохраняют свой цвет.Эта модель довольно мягкая, не натирает ногу, при этом хорошо защищает ногу. Также тапочки очень легкие практически не ощущаются на ноге, что позволяет в них плавать.Верх: Джерси/EVAПодошва: ТерморезинаРазмеры: 45,46Легкие и удобные неопреновые тапочки для пляжа с подошвой из терморезины, с петлей на пятке для комфортного одевания и снятия даже на мокрую ногу.Прекрасно подходят для прогулок по песчаным и каменистым пляжам.Верх из неопрена с сетчатыми вставками.