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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.04.2019
              7 000

              Подводный фонарь на батарейках Vega 2 AquaLung Technisub

              Телефон
              +79788720650
              Продавец
              СПОРТСЛ
              0
              Описание товара
              Фонарь для дайвинга Vega 2За фонарями AquaLung Technisub Vega 2 стоят более 30 лет эволюции и прогресса в разработке световых приборов. Все детали конструкции тщательно продуманы.За фонарями AquaLung Technisub Vega 2 Rechargeable стоят более 30 лет эволюции и прогресса в разработке световых приборов. Все детали конструкции тщательно продуманы. Ручка расположена сзади, батареи расположены вокруг оси фонаря, переключение режимов выполняется одним движение большого пальца.Кварцевые лампы разработаны специально по техническому заданию фирмы Technisub с использованием передовых немецких технологий. Благодаря присутствию галогенов в колбе цветовая температура сильно смещена в сторону белого и этот эффект сильнее, чем у других ламп того же класса.Конструкция корпуса из ударопрочного пластика легка и компактна.ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  - высококачественная подводная галогеновая лампа 5,2 w с двумя типами     горения: постоянное свечение и сигнальные вспышки
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