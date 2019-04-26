Борцовки Green Hill размер 35,36, 37, 38 Обувь для занятия борьбой

Описание товара

Борцовки Green Hill .Отлично подходят для занятия борьбой.Мягкая съемная стелькаПодошва проклеена и прошита.Не скользящая подошва.Цвета: синий, красный, черный.Размеры:34-39, 43,44,45(идут на пол размера-размер меньше)