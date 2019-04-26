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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.04.2019
              123 000

              Спортивный батут

              Телефон
              +79292347804
              Продавец
              Пермский батут-центр JumpTramp
              0
              Описание товара
              Продается спортивный батут (складная рама).Спортивная сетка и пружины.Батут состоит из :
              1. Боковина - 2 шт.; 2. Дуга - 2 шт.; 3. Опора - 2 шт.; 4. Сетка - 1 шт.; 5. Пружина - 118 шт.; 6. Транспортировочные катки - 2 шт.
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