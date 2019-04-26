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АгроСпецТехника
Грабли-ворошилка роторные ГВР-6Р
Добавлено
26.04.2019
0
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Грабли-ворошилка роторные ГВР-6Р
Телефон
+73472984912
Продавец
АгроСпецТехника
0
Описание товара
Производитель: Бежецксельмаш
Код товара: ГВР-6Р
Доступность: На складе.
Технические характеристики:
Производительность 7 га/ч
Скорость рабочая до 12 км/ч
Скорость транспортная 20 км/ч
Ширина захвата 6000 мм
Ширина валка при сгребании 1400 мм
Масса 1100 кг
Габариты в рабочем положении 5000х6300х1600 мм
Габариты в транспортном положении 1500х2400х2000 мм
Грабли-ворошилка ГВР-6Р предназначаются для сгребания в валки травы из прокосов и ворошения
скошенной массы. Оборачивают и разбрасывают валки.
Ворошение прокосов, оборачивание или разбрасывание валков при промокании позволяет ускорить процесс сушки травы и получить высококачественное сено.
Грабли-ворошилка ГВР-6Р агрегатируется с тракторами класса 9-14 кН.
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