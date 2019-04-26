Грабли-ворошилка роторные ГВР-6Р

Описание товара

Производитель: Бежецксельмаш

Код товара: ГВР-6Р

Доступность: На складе.

Технические характеристики:

Производительность 7 га/ч



Скорость рабочая до 12 км/ч



Скорость транспортная 20 км/ч



Ширина захвата 6000 мм



Ширина валка при сгребании 1400 мм



Масса 1100 кг



Габариты в рабочем положении 5000х6300х1600 мм



Габариты в транспортном положении 1500х2400х2000 мм







Грабли-ворошилка ГВР-6Р предназначаются для сгребания в валки травы из прокосов и ворошения



скошенной массы. Оборачивают и разбрасывают валки.



Ворошение прокосов, оборачивание или разбрасывание валков при промокании позволяет ускорить процесс сушки травы и получить высококачественное сено.



Грабли-ворошилка ГВР-6Р агрегатируется с тракторами класса 9-14 кН.