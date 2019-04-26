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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.04.2019
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              Грабли-ворошилка роторные ГВР-6Р

              Телефон
              +73472984912
              Продавец
              АгроСпецТехника
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              Описание товара
              Производитель: Бежецксельмаш
              Код товара: ГВР-6Р
              Доступность: На складе.
              Технические характеристики:
              Производительность 7 га/ч

              Скорость рабочая до 12 км/ч

              Скорость транспортная 20 км/ч

              Ширина захвата 6000 мм

              Ширина валка при сгребании 1400 мм

              Масса 1100 кг

              Габариты в рабочем положении 5000х6300х1600 мм

              Габариты в транспортном положении 1500х2400х2000 мм



              Грабли-ворошилка ГВР-6Р предназначаются для сгребания в валки травы из прокосов и ворошения

              скошенной массы. Оборачивают и разбрасывают валки.

              Ворошение прокосов, оборачивание или разбрасывание валков при промокании позволяет ускорить процесс сушки травы и получить высококачественное сено.

              Грабли-ворошилка ГВР-6Р агрегатируется с тракторами класса 9-14 кН.
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