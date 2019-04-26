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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.04.2019
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              Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов ИСРВ-12

              Телефон
              +73472984912
              Продавец
              АгроСпецТехника
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              Описание товара
              Производитель: Бобруйскагромаш
              Код товара: ИСРВ-12
              Доступность: На складе.
              Машина предназначена для приготовления (разрыхления, частичного измельчения и смешивания) и раздачи компонентов (зеленая масса, силос, сенаж, рассыпное и прессованное сено, жидкие кормовые добавки) без устройства самозагрузки, с применением электронной системы взвешивания компонентов кормовой смеси. Машина имеет два смешивающих шнека вертикальной компоновки.

              Технические характеристики:

               
               Вместимость бункера, м³ 12
               Грузоподъемность, т 4,5
               Масса, т 5,3
               Габаритные размеры, м  
                - длина 5,7
                - ширина транспортная 2,2
                - ширина рабочая 2,65
                - высота 2,6
               Транспортная скорость, км/ч 25
               Производительность, т/ч 16
               Время смешивания, мин 5...7
               Доза выдачи корма, кг/п. м. 5-55
               Трактор, кл. т.с. 1,4
               Тип тягово-сцепного устройства
               трактора ТСУ-3К
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