Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов ИСРВ-12

Описание товара
Производитель: Бобруйскагромаш
Код товара: ИСРВ-12
Доступность: На складе.
Машина предназначена для приготовления (разрыхления, частичного измельчения и смешивания) и раздачи компонентов (зеленая масса, силос, сенаж, рассыпное и прессованное сено, жидкие кормовые добавки) без устройства самозагрузки, с применением электронной системы взвешивания компонентов кормовой смеси. Машина имеет два смешивающих шнека вертикальной компоновки.
Технические характеристики:
Вместимость бункера, м³ 12
Грузоподъемность, т 4,5
Масса, т 5,3
Габаритные размеры, м
- длина 5,7
- ширина транспортная 2,2
- ширина рабочая 2,65
- высота 2,6
Транспортная скорость, км/ч 25
Производительность, т/ч 16
Время смешивания, мин 5...7
Доза выдачи корма, кг/п. м. 5-55
Трактор, кл. т.с. 1,4
Тип тягово-сцепного устройства
трактора ТСУ-3К