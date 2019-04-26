Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов ИСРВ-12

Описание товара

Производитель: Бобруйскагромаш

Код товара: ИСРВ-12

Доступность: На складе.

Машина предназначена для приготовления (разрыхления, частичного измельчения и смешивания) и раздачи компонентов (зеленая масса, силос, сенаж, рассыпное и прессованное сено, жидкие кормовые добавки) без устройства самозагрузки, с применением электронной системы взвешивания компонентов кормовой смеси. Машина имеет два смешивающих шнека вертикальной компоновки.



Технические характеристики:





Вместимость бункера, м³ 12

Грузоподъемность, т 4,5

Масса, т 5,3

Габаритные размеры, м

- длина 5,7

- ширина транспортная 2,2

- ширина рабочая 2,65

- высота 2,6

Транспортная скорость, км/ч 25

Производительность, т/ч 16

Время смешивания, мин 5...7

Доза выдачи корма, кг/п. м. 5-55

Трактор, кл. т.с. 1,4

Тип тягово-сцепного устройства

трактора ТСУ-3К