Плуг чизельный ПЧН - 2,3

Описание товара

Производитель: ДИАС

Код товара: ПЧН - 2,3

Доступность: На складе.

НАЗНАЧЕНИЕ:



Плуг чизельный предназначен:



для глубокого безотвального рыхления почвы на глубину до 45 см,

уничтожения плужной подошвы,

углубления пахотного горизонта почвы.

ПРИМЕНЕНИЕ:



Чизельный плуг обеспечивает наличие в почве, требуемого количества влажности, и насыщение почвы всеми необходимыми минеральными веществами. При этом, обработка почвы чизельным плугом защищает грунт от водной и ветровой эрозии.



Чизельные плуги хорошо вписываются в систему почвозащитной консервирующей технологии возделывания сельскохозяйственных культур, применяются в различных агроклиматических зонах, на всех типах почв, в том числе, подверженных ветровой и водной эрозии, кроме каменистых для улучшения дренажных свойств почвы.



Для достижения максимального агроэффекта рекомендуется запуск агрегата после одного прохода Бороны дисковой, сразу после уборки предшественника.



После такой обработки агрофон идеально выровнен, верхний слой почвы слегка прикатан шлейф-катком. По среднему слою на глубине 15-20 см создается эффект щелевания, а нижние слои (до 50 см) взрыхлены и частично сдвинуты.



После обработки, плужная подошва уничтожается полностью, и создаются благоприятные условия для осенне-зимнего накопления влаги в почве, что, несомненно, гарантирует получение стабильных урожаев.



Применение плугов чизельных производства компании «ДИАС» позволяет получить поверхность без глубоких вертикальных щелей, способствующих иссушению почвы и вывороченных крупных глыб почвы. В тоже время, почва разрыхляется на глубину 45 см и хорошо поддаётся обработке дисковыми орудиями.



Глубокое рыхление с использованием чизельного плуга один раз в три года существенно улучшает структуру почвы и способствует значительному повышению урожайности сельскохозяйственных культур.



Рабочие органы - производство Bellota (Испания). Опорные катки по желанию заказчика могут быть исполнены в двух вариантах: трубчатые или зубчатые.



АГРЕГАТИРОВАНИЕ:



плуги чизельные серии ПЧ производства компании «ДИАС» агрегатируются со всеми типами и классами тракторов, в том числе и импортного производства.