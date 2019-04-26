Пресс-подборщик рулонный MONSTER

Описание товара

Производитель: Самаш

Код товара: MONSTER

Доступность: На складе.

Профессиональная серия рулонных пресс-подборщиков MONSTER, с переменной камерой прессования ременного типа предназначены подбора из валка и прессования в плотные рулоны травяной массы. Ременная камера является универсальной и может работать с продуктом на любой стадии высыхания: сухое сено, сенаж, солома, а также стебли кукурузы. Позволяют формировать плотные рулоны правильной формы шириной 120см. и диаметром от 80см до 170см.



В своей флагманской линейке, компания MASCAR реализовала все самые современные и передовые технологии в заготовке кормов. Для повышения надежности используются комплектующие только известных брендов Пресс-подборщики MONSTER являются машинами с идеальным балансом универсальности, надежности, высочайшей производительности и широким диапазоном регулировок и настроек (диаметра и плотности сердцевины прессуемых рулонов). Самое пристальное внимание было уделено удобству эксплуатации и сокращения интервала сервисного обслуживания, что в совокупности делает пресс-подборщики MONSTER оптимальным решением для крупных хозяйств и МТС.



СИСТЕМА КАМЕРЫ ПРЕССОВАНИЯ С ИЗМЕНЯЕМОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ: 2-х рычажная система натяжения ремней позволяет формировать рулоны как с максимальной плотностью для уборки сена и соломы, так и «рулоны с мягкой сердцевиной» для создания благоприятных условий процессам ферментации при заготовки сенажа. Главный рычаг (который находится непосредственно в прессовальной камере) задает максимальный диаметр рулона и формируем объем предварительного прессования. Вспомогательный рычаг (расположенный ближе к задней стенке) обеспечивает контроль плотности прессуемого материала и обеспечивает правильную траекторию ремней.