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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.04.2019
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              Пресс-подборщик рулонный MONSTER

              Телефон
              +73472984912
              Продавец
              АгроСпецТехника
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              Описание товара
              Производитель: Самаш
              Код товара: MONSTER
              Доступность: На складе.
              Профессиональная серия рулонных пресс-подборщиков MONSTER, с переменной камерой прессования ременного типа предназначены подбора из валка и прессования в плотные рулоны травяной массы. Ременная камера является универсальной и может работать с продуктом на любой стадии высыхания: сухое сено, сенаж, солома, а также стебли кукурузы. Позволяют формировать плотные рулоны правильной формы шириной 120см. и диаметром от 80см до 170см.

              В своей флагманской линейке, компания MASCAR реализовала все самые современные и передовые технологии в заготовке кормов. Для повышения надежности используются комплектующие только известных брендов Пресс-подборщики MONSTER являются машинами с идеальным балансом универсальности, надежности, высочайшей производительности и широким диапазоном регулировок и настроек (диаметра и плотности сердцевины прессуемых рулонов). Самое пристальное внимание было уделено удобству эксплуатации и сокращения интервала сервисного обслуживания, что в совокупности делает пресс-подборщики MONSTER оптимальным решением для крупных хозяйств и МТС.

              СИСТЕМА КАМЕРЫ ПРЕССОВАНИЯ С ИЗМЕНЯЕМОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ: 2-х рычажная система натяжения ремней позволяет формировать рулоны как с максимальной плотностью для уборки сена и соломы, так и «рулоны с мягкой сердцевиной» для создания благоприятных условий процессам ферментации при заготовки сенажа. Главный рычаг (который находится непосредственно в прессовальной камере) задает максимальный диаметр рулона и формируем объем предварительного прессования. Вспомогательный рычаг (расположенный ближе к задней стенке) обеспечивает контроль плотности прессуемого материала и обеспечивает правильную траекторию ремней.
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