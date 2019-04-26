Описание товара

Производитель: ООО «Слобожанская промышленная компания»

Код товара: ХТА-220

Доступность: На складе .

рактор ХТА-220 колесный универсальный сельскохозяйственный трактор 3...4-го тягового класса, с задним навесным устройством и ВОМ. Кабина трактора с кондиционером и аудиосистемой. Кондиционер на трактор входит в базовую комплектацию. КПП с переключением передач на ходу, без разрыва потока мощности.



Возможна установка на трактор переднего навесного устройства и (или) ВОМ, шин низкого давления 66x43,00R25. Трактор ХТА 220-10 с двигателем ЯМЗ-236М2 сходен по характеристикам с тракторами ХТЗ-17221 или ХТЗ-150-К-09.