Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 26.04.2019
              0

              Трактор ХТА-220

              Телефон
              +73472984912
              Продавец
              АгроСпецТехника
              0
              Описание товара
              Производитель: ООО «Слобожанская промышленная компания»
              Код товара: ХТА-220
              Доступность: На складе .
              рактор ХТА-220 колесный универсальный сельскохозяйственный трактор 3...4-го тягового класса, с задним навесным устройством и ВОМ. Кабина трактора с кондиционером и аудиосистемой. Кондиционер на трактор входит в базовую комплектацию. КПП с переключением передач на ходу, без разрыва потока мощности.

              Возможна установка на трактор переднего навесного устройства и (или) ВОМ, шин низкого давления 66x43,00R25. Трактор ХТА 220-10 с двигателем ЯМЗ-236М2 сходен по характеристикам с тракторами ХТЗ-17221 или ХТЗ-150-К-09.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store