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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.04.2019
              50 930

              Верхняя нижняя тяга для машины Смита GS348Q

              Телефон
              +7(499)3500227
              Продавец
              Спорт Континент
              0
              Описание товара
              Верхняя \ нижняя тяга ОПЦИЯ к тренажеру GS348Q. Нагрузка: блочная (1 весовой стек) + свободный вес (диски для штанги - поставляются отдельно). Стальные тросы выдерживают вес до 2200 фунтов (1000 кг).
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