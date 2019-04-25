Верхняя нижняя тяга для машины Смита GS348Q

Описание товара

Верхняя \ нижняя тяга ОПЦИЯ к тренажеру GS348Q. Нагрузка: блочная (1 весовой стек) + свободный вес (диски для штанги - поставляются отдельно). Стальные тросы выдерживают вес до 2200 фунтов (1000 кг).