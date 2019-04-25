Тренажер баттерфляй DFC HOMEGYM HM044

Описание товара

Тренажер баттерфляй для проработки грудных мышц. Упражнение - сведение рук. Сиденье тренажера имеет регулировку по высоте под рост любого атлета. Тренажер изготовлен из стального профиля размером 50 х 50 и толщиной 2 мм.