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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.04.2019
              19 490

              Cиловой тренажер SE 3000 45

              Телефон
              +7(499)3500227
              Продавец
              Спорт Континент
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              Описание товара
              Силовой тренажер SE-3000-45"Cиловой тренажер Sport Elite 3000-45- многофункциональный атлетический центр предназначен для использования в домашних условиях. Компактный по размерам, он сочетает в себе все основные агрегаты для проведения полноценных силовых тренировок. На этом тренажере можно выполнять более 30 упражнений для всех групп мышц: сгибание и разгибание ног, жим от груди, верхняя и нижняя тяги, трапеция, баттерфляй. Надежная конструкция воротов и тросов. Упругие сидения и спинка.Занимаясь на этом тренажере несколько раз в неделю вы сможете поддерживать отличную физическую форму, развивать силу и выносливость. Комплект грузов, общим весом 45 кг,при тренировках издают минимум шума, что позволяет использовать тренажер в домашних условиях, не принося неудобств ни пользователю, ни его окружающим.Максимальный вес пользователя не должен превышать 120 кг.Основные характеристикиРама Стальная с профилем 50 х 50 ммТросы С нагрузкой до 600 кгТип нагрузки Стековый (10 плит по 4.
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