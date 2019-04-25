BRONZE GYM MV 011 Торс машина

Описание товара

Профессиональный станок для выполнения упражнений на мыщцы торса. Мощный профиль станины размером 60*120 мм. и 50*100 толщиной 2.5 мм. с двухслойной покраской. Общая надежность тренажера обеспечивается за счет использования только высококачественных компонентов. К примеру, рукоятки выполнены из термопластичного вулканизата TVP - это практически вечный материал. Тросовый блок состоит из надежных роликов с впрессованным высокоточным малошумным подшипником (тип 6202RS) и стального витого троса в PVC оболочке с общим диаметром 5.5 мм. Удобное контурное сидение из искусственной кожи на натуральной подложке. Вес стека - 60 кг. Назначение профессиональное Тип грузоблочный станок Рама станина 60*120*2.5 мм./50*100*2.5 мм., двухслойная покраска Рычаги зависимые Тросы стальной витой ø3.5 мм. с PVC оболочкой, общий диаметр 5.5 мм. Рукоятки сверхнадежные с вечным TVP покрытием (термопластичный вулканизат) Нагрузка весовые плиты Сидение контурное эргономичное с наполнителем из PU поролона и обивкой из искусственной кожи Регулировка положения сидения нет Электроника нет Размер тренажера в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 1200*1050*1600 мм Вес стека 60 кг Вес нетто 164 кг Гарантия 3 года Производитель Neotren GmbH, Германия Страна изготовления КНР