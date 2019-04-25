BRONZE GYM A9 018 Приведение бедра сидя

Описание товара

Профессиональный станок для приведения бедра в положении сидя. Мощный овальный профиль станины 60*120 мм. толщиной 2.5 и 3.0 мм. с двухслойной покраской. Максимальная эффективность выполнения упражнений основана на современной технологии независимых рычагов с синхронизацией либо асинхронизацией движений. Общая надежность тренажера обеспечивается за счет использования только высококачественных компонентов. К примеру, рукоятки выполнены из термопластичного вулканизата TVP - это практически вечный материал. Тросовый блок состоит из надежных роликов с впрессованным высокоточным малошумным подшипником (тип 6202RS) и стального витого тросса в PVC оболочке с общим диаметром 5.5 мм. Тип грузоблочный станок Рама станина 60*120*2.5/3.0 мм., двухслойная покраска. Рычаги независимые Тросы стальной витой ø3.5 мм. с PVC оболочкой, общий диаметр 5.5 мм. Рукоятки сверхнадежные с вечным TVP покрытием (термопластичный вулканизат) Нагрузка весовые плиты Сидение наполнитель из PU поролона, обивка из искусственной кожи Регулировка положения сидения есть Размер тренажера в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 2300*1100*1860 мм. Вес стека 80 кг. Вес нетто нет данных Вес брутто нет данных Гарантия 3 года.