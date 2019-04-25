BRONZE GYM MV 001 Жим от груди

Описание товара

Профессиональный станок для выполнения жима от груди. Мощный профиль станины размером 60*120 мм. и 50*100 толщиной 2.5 мм. с двухслойной покраской. Общая надежность тренажера обеспечивается за счет использования только высококачественных компонентов. К примеру, рукоятки выполнены из термопластичного вулканизата TVP - это практически вечный материал. Тросовый блок состоит из надежных роликов с впрессованным высокоточным малошумным подшипником (тип 6202RS) и стального витого троса в PVC оболочке с общим диаметром 5.5 мм. Удобное контурное сидение из искусственной кожи на натуральной подложке регулируется по вертикали. Вес стека - 100 кг. Назначение профессиональное Тип грузоблочный станок Упражнения мышцы рук и груди Рама станина 60*120*2.5/3.0 мм., двухслойная покраска Рычаги независимые с системой"легкого старта" Тросы стальной витой ø3.5 мм. с PVC оболочкой, общий диаметр 5.8 мм. Рукоятки сверхнадежные с вечным TVP покрытием (термопластичный вулканизат) Нагрузка весовые плиты 5 кг. (микрорегулировка с шагом 2.5 кг.) Сидение многоблочное: наполнитель из PU поролона, обивка из искусственной кожи Регулировка положения сидения по вертикали с газоамортизационной системой возврата Электроника LCD дисплей активности пользователя Размер тренажера в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 150*157*168 см. Вес стека 100 кг. Вес нетто 228 кг. Вес брутто 279 кг. Макс. вес пользователя 182 кг. Гарантия 3 года Производитель Neotren GmbH, Германия Страна изготовления КНР