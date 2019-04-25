Силовая стойка (цвет желтый)

Описание товара

Обсудить [ http://driada-sport.ru/index.php?productID=4460&discuss=yes ] (0 мнений) Стойка силовая Powertec Half Rack WB-HR14 Рама изготовлена из высокопрочной сталиТип тренажера - свободный вес В комплект не входят веса и грифНагрузка на стойку 454 кг. Нагрузка на турник 182 кг. Размеры стойки WB-HR14: Длина 91 см Ширина 124 см Высота 208 см Вашему вниманию короткая презентация тренажёров POWERTEC : -Это тренажеры на свободных весах, прочность которых является предельной для тренажеров вообще. Эти товары хорошо известны на американском рынке, их часто покупают разного рода военнные или спасательные организации для тренировки персонала. Функциональные возможности просто бесконечны, а прочность находится на пределе возможностей человека. Есть впечатление, что на сегодня это лучшие - конструкции среди не-клубных тренажеров на свободных весах.