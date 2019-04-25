Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 25.04.2019
              39 990

              Силовая стойка (цвет желтый)

              Телефон
              +7(499)3500227
              Продавец
              Спорт Континент
              0
              Описание товара
              Обсудить [ http://driada-sport.ru/index.php?productID=4460&discuss=yes ]  (0 мнений) Стойка силовая Powertec Half Rack WB-HR14 Рама изготовлена из высокопрочной сталиТип тренажера - свободный вес В комплект не входят веса и грифНагрузка на стойку 454 кг. Нагрузка на турник 182 кг. Размеры стойки WB-HR14: Длина 91 см Ширина 124 см Высота 208 см     Вашему вниманию короткая презентация тренажёров POWERTEC :  -Это тренажеры на свободных весах, прочность которых является предельной для тренажеров вообще. Эти товары хорошо известны на американском рынке, их часто покупают разного рода военнные или спасательные организации для тренировки персонала. Функциональные возможности просто бесконечны, а прочность находится на пределе возможностей человека. Есть впечатление, что на сегодня это лучшие - конструкции среди не-клубных тренажеров на свободных весах.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store