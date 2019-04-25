Продольно-фрезерные обрабатывающие центры серии PC

Описание товара

PC-3223



Производитель: Starvision Machinery Co., Ltd.

Станок может оснащаться угловыми головами для 5-ти сторонней обработки с автоматической установкой и автоматическим поворотом. Угловые головы могут меняться как из магазина для угловых головок, так и из специальных крепежных систем автоматических станций.

Для удобства эксплуатации оборудования станок может оснащаться датчиками измерения инструмента и детали.

В стандартной комплектации станки оснащаются дополнительными датчиками перемещения установленными на ШВП станка. Для обеспечения точности обработки, станки могут быть оснащены линейными датчиками перемещения по осям X/Y/Z (опция).

Дополнительный встроенный поворотный стол диаметром до 800мм и максимальной нагрузкой до 1000кг, позволяет расширить технологические возможности оборудования.

Двухступенчатая коробка скоростей, позволяет добиться высокого крутящего момента на шпинделе, до 1526 Нм. Максимальный крутящий момент зависит от возможной скорости вращения шпинделя и типа передачи.

Инструментальный магазин типа «рука» на 40,60 или 90 позиций с дополнительным манипулятором, обеспечивает минимальное время смены инструмента. Дополнительно станок может оснащаться магазином для смены инструмента из угловых головок.

В базовом исполнении станок оснащается вертикальным шпинделем со скоростью вращения 4500 об/мин, шестеренчатой коробкой скоростей и двигателем мощностью 18/22кВт. Опционально возможно увеличение количества оборотов до 10000 об/мин и увеличение мощности двигателя до 30/36кВт.

При необходимости станок может оснащаться устройством подачи СОЖ через инструмент с давлением 20 и 70 бар.

Станина станка, рабочий стол, колонны, траверса, ползун, суппорт отлиты из чугуна и обладают высокой жесткостью и выброустойчивостью.

Перемещение по всем осям выполняется по жестким коробчатым направляющим.Три направляющих для перемещения суппорта и по 2 направляющих для перемещения стола и ползуна.