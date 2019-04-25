Описание товара

Возможность модернизации комплекса в ходе эксплуатации (увеличение рабочих мощностей, изменения назначений станка, коррекция системы управления под текущую задачу).

Многоступенчатые системы защиты, которые дополнительно обеспечивают увеличение производительности, точность реза, стабильную и надежную работу станков, а также длительный срок службы - более 10 лет.

Двигатели станка - серводвигатели немецкой марки «Schneider» с коробкой передач, в которую интегрирована планетарная система. Эти сервоприводы позволяют работать на высокой скорости с высокой точностью, несмотря на большую длину станка. Например, при размерах 5000x50000 мм и больше, станок способен резать с высоким качеством по всей длине.

Новейшие технологии плазменной резки от ведущих производителей.

Легкая в освоении, простая в использовании система ЧПУ с возможностью добавления необходимых опций.

Преимущества систем защиты станков PROFI.

Прочная металлоконструкция из стали высокого класса.

Все узлы станка, испытывающие повышенную термическую и механическую нагрузку, имеют дополнительную защиту.

Предусмотрена термозащита при большой толщине реза.

Защита от столкновений портала с краем вытяжного стола.

Защита от столкновений горелки с обрабатываемым металлом.

Автоматическое выравнивание портала при смещении.

Защита системы против человеческого фактора.

Модель управления плазменным источником обеспечивает длительный срок службы расходных материалов: увеличивает его практически в два раза, например, в момент прожига разрезаемого материла.

Преимущества системы ЧПУ для станков PROFI.

Управляющий компьютер создан специально для работы в промышленных условиях, а также имеет пылезащитный кожух.

Большой и удобный 22¨ touch screen экран.

Моментальная реакция дисплея на касания оператора без эффекта «зависания».

Вся информация на русском языке.

Обширная база данных для раскроя листа.

Наличие всех таблиц резки в системе управления.

Возможность удалённого доступа через сеть.

Перенос планов через USB и через сеть.

Возможность управления отдельно каждым суппортом вдоль оси У.

Автоматическое регулирование высоты горелки THC.

Автоматическое регулирование высоты автогенной горелки IHT.

Автоматическое сохранение истории работы станка.

Диагностика параметров процесса резки во время работы.

Возможная работа с планами в течение процесса резки.

Возможность ввода в систему данных по коррекции резки.