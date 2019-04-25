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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.04.2019
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              ST-160

              Телефон
              +78005000033
              Продавец
              Балтийская Промышленная Компания
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              Описание товара
              Цельнолитая станина из высококачественного чугуна гарантирует высокую жесткость и виброустойчивость.
              Закаленные и отшлифованные направляющие гарантируют высокую точность станка и долгий срок службы.
              Исполнение станка с системой ЧПУ Siemens 802DSL (опция).
              За счет установки ШВП, серводвигателей и приводов подач производства Siemens (Германия) упрощается кинематика станка, а регулирование подач производится бесступенчато.
              Высокоточные ШВП гарантируют высокую жесткость и точность даже при долговременных тяжелых нагрузках.
              Устройство индикации упрощает работу на станке.
              4-х позиционная автоматическая револьверная головка позволяет производить смену инструмента с пульта оператора.
              Все элементы электрического шкафа отвечают европейским нормам CE.
              ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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