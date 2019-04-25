Описание товара

Цельнолитая станина из высококачественного чугуна гарантирует высокую жесткость и виброустойчивость.

Закаленные и отшлифованные направляющие гарантируют высокую точность станка и долгий срок службы.

Исполнение станка с системой ЧПУ Siemens 802DSL (опция).

За счет установки ШВП, серводвигателей и приводов подач производства Siemens (Германия) упрощается кинематика станка, а регулирование подач производится бесступенчато.

Высокоточные ШВП гарантируют высокую жесткость и точность даже при долговременных тяжелых нагрузках.

Устройство индикации упрощает работу на станке.

4-х позиционная автоматическая револьверная головка позволяет производить смену инструмента с пульта оператора.

Все элементы электрического шкафа отвечают европейским нормам CE.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ