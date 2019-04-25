Цельнолитая станина из высококачественного чугуна гарантирует высокую жесткость и виброустойчивость. Закаленные и отшлифованные направляющие гарантируют высокую точность станка и долгий срок службы. Исполнение станка с системой ЧПУ Siemens 802DSL (опция). За счет установки ШВП, серводвигателей и приводов подач производства Siemens (Германия) упрощается кинематика станка, а регулирование подач производится бесступенчато. Высокоточные ШВП гарантируют высокую жесткость и точность даже при долговременных тяжелых нагрузках. Устройство индикации упрощает работу на станке. 4-х позиционная автоматическая револьверная головка позволяет производить смену инструмента с пульта оператора. Все элементы электрического шкафа отвечают европейским нормам CE. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ