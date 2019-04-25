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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.04.2019
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              Challenger-52HTL Производитель: Buffalo Machinery Co., Ltd.

              Телефон
              +78005000033
              Продавец
              Балтийская Промышленная Компания
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              Описание товара
              ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

              ЗОНА ОБРАБОТКИ
              Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной 600 мм
              Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над суппортом
              450 мм
              Длина обрабатываемой заготовки 1250 мм
              Угол наклона станины
              45 град
              ШПИНДЕЛЬ
              Максимальная частота вращения шпинделя 4500 об/мин
              Мощность главного двигателя
              11/15 (15/18,5)  кВт
              Диаметр гидравлического патрона 200(250) мм
              Диаметр отверстия в шпинделе, под пруток 51 мм
              ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
              Перемещение по оси X 305 мм
              Перемещение по оси Y (опция) +/-55 мм
              Перемещение по оси Z
              750/1250 мм
              ПОДАЧИ
              Ускоренное перемещение по оси X 24 м/мин.
              Ускоренное перемещение по оси Z
              24 м/мин.
              РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА (СТАНДАРТ)
              Количество позиций револьверной головки 8/12 шт.
              Сечение резца
              25х25, д. 40 мм
              РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА С ПРИВОДНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
              SAUTER VDI70 или VDI50 (ОПЦИЯ)
              Количество позиций револьверной головки 12 шт.
              Крепление инструмента
              VDI40
              Мощность приводного инструмента 5,5 кВт
              Максимальная скорость вращения приводного инструмента
              4000 об/мин.
              ЗАДНЯЯ БАБКА
              Перемещение пиноли задней бабки 120 мм
              Диаметр пиноли задней бабки
              90 мм
              Конус пиноли задней бабки Морзе 5
              ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
              Емкость бака для охлаждающей жидкости 185 л
              Максимальный расход охлаждающей жидкости
              65 л/мин.
              Емкость масляного бака для смазки 2 л
              Максимальный расход масла
              0,13 л/мин.
              ТОЧНОСТЬ
              Точность позиционирования +/-0,005 мм
              Повторяемость
              0,005 мм
              МАССА И ГАБАРИТЫ
              Масса 5500/8000 кг
              Габариты (ДхШхВ)
              4114х1846х2016 мм
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